Беглов лично проконтролировал ремонтные работы в доме на проспекте Королёва

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил ход работ капитального ремонта фасада в многоквартирном доме на проспекте Королева.

В этом доме проживает почти 1900 человек, и все они ждут окончания ремонта, который согласно плану назначен октябрь этого года. Именно к этому времени подрядчик должен утеплить фасад и отремонтировать балконы, также жителям обещали заменить часть инфраструктуры здания.



Всего в 2020 году в Приморском районе запланировано отремонтировать 109 крыш жилых домов и 300 фасадов.