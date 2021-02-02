В Смольном не забыли про долгострои: ЖК "На Заречной" начнут достраивать в марте

Строительные работы на ЖК «На Заречной» и ЖК «Три апельсина» ведутся по графику, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проблемные ЖК перешли к новому инвестору и с тех пор отставание от графика работ нет, передает слова губернатора Смольный.

На данный момент тендерные процедуры завершены. Договоры с субподрядчиками заключены. Работы по оштукатуриванию фасада выполнены на 30%. Обустройство вентилируемого фасада завершено на 20%. Системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации требуют восстановления. Также будет обновлена система электроснабжения.

В ЖК «На Заречной» такж начались работы, однако некоторые договора с подрядчиками еще не заключены.

Вероятно, часть квартир будет готова к заселению летом. Остальные достроят к 2023 году.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Смольный нашел инвестора для указанных ЖК в ноябре прошлого года. Дольщики "Трех апельсинов" и "На Заречной" пикетировали администрацию Петербурга в конце 2019 года. Власти северной столицы обещали решить проблемы вложивших свои средства в строительство до 2023 года.