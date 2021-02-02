В Петербурге стали покупать в два раза больше коттеджей и таунхаусов

В Петербурге интерес к загородной недвижимости достиг исторического максимума. В 2020 году он превысил 10 тыс. сделок, взлетев вдвое по сравнению с 2019 годом, пишет "ПД".

В год пандемии коронавируса покупатели чаще интересовались объектами на высокой стадии готовности.

При этом месторасположение участков было не слишком важно. Сделки заключались как на территории рядом с Петербургом, так и на более удаленные объекты.

"ДП" пишет, что в 2021 году цены на загородную недвижимость могут взлететь на треть. Причиной этому может послужить то, что рекордный спрос на участки в коронавирусный год привел к дефициту новых территорий для реализации проектов.