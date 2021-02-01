Баню на Гаванской улице снесли незаконно

Власти Петербурга считают снос бани на Гаванской улице незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе городского Госстройнадзора.

Как уточняют в Смольном, специализированный застройщик «Альфа» начала демонтаж без получения согласовательных документов от специальной службы.

Госстройнадзор планирует привлечь строительную компанию к административной ответственности.

Снос здания произошел 30 января, вызвав недоумение местных жителей, а позже и надзорных органов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, градозащитники и местные жители выступали против сноса здания, в котором баня работала даже в блокаду.