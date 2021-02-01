"Газпрому" поручили обсудить заповедник на Охтинском мысу

Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры, правительству Петербурга и "Газпрому" к 1 мая обсудить возможность создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. В Кремле будут ждать предложений.

В декабре на заседании совета по правам человека при президенте Путин назвал предложение о заповеднике, которое озвучил один из создателей "Архнадзора" Константин Михайлов, интересным.

Земля на Охтинском мысу была куплена структурами "Газпрома" в 2006 году. Сначала там планировали построить небоскреб, однако это вызвало возмущение общественности. Так что бизнес-центр до небес построили на Лахте. На Охте планируется стройка, исключающая застройку места, где проводились археологические раскопки. Однако общественники и специалисты выступают против, указывая, что исторические находки могут быть сделаны и за пределами нынешних границ раскопок.