Финские бизнесмены построят в Петербурге три БЦ и отель

Финский концерн EKE Group получил разрешение на строительство трех бизнес-центров и гостиницы на месте бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли. Об этом сообщили в пресс-службе финской компании.

Здания на Лиговском проспекте 60-62 будут девятиэтажными, окнами будут смотреть на сад Сан-Галли. В гостинице будет почти 300 номеров.

Разрешение на строительство компания получила в конце 2020 года, а закончить возведение здания планируется уже в 2023 году.

Отмечается, что исторические здания завода будут сохранены, однако компания проведет их реконструкцию.