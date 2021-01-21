В Петербурге на месте снесенного СКК построят высоченную арену

Ледовая арена, которая будет построена на месте бывшего СКК, достигнет 60 м в высоту - на 20 м выше, чем предыдущее строение. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава экспертной группы комиссии Заксобрания по городскому хозяйству Александр Карпов.

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила увеличение максимальной высотности для участка, с учетом того, что в эту высоту включат антенны высотой до 10 м.

Завершение строительства нового спорткомплекса намечено на май 2023 года. Начать работы хотели уже в этом месяце. На возведение здания из бюджета в этом году планируют потратить 5 млрд руб.