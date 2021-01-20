Петербургская "вторичка" подорожала на 20%

За год цена квадратного метра в новостройках Петербурга взлетела почти на 27%, на вторичном рынке — на 19,5%. Это рекордные цифры в новейшей истории города, пишет "ДП".

Спросом петербуржцев пользуются ЖК в Кудрово, Мурино и Девяткино.

По данным агентства "Петербургская недвижимость", квартиры в хрущевках и брежневках подорожали чуть меньше - от 10 до 22% в зависимости от локации.

Пик продаж пришёлся на октябрь–ноябрь.



По данным АН "Петербургская недвижимость", в 2020 году на вторичном рынке существенно (до 55,8%) выросла доля сделок с квартирами в новых (возраст до 10 лет) кирпичных и кирпично–монолитных домах и сократилась в старых (панельных и кирпичных, а также в сталинках).

Как писал Санкт-Петербург.ру, одной из причин роста цен аналитики называли повышенный спрос, в том числе у иногородних покупателей. Выросло и число ипотечных кредитов.