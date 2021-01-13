В центре Петербурга "Газпром" построит еще два здания

Дочерняя компания Газпрома «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1) подала заявку на строительство в Петербурге новых офисов для структур корпорации. Планируется разместить их на Синопской набережной близ завода «Ливиз» и на территории Центральной ТЭЦ на Новгородской улице, пишут "Невские новости".

Срок аренды - до 2060-2063 годов. Строительство может начаться в феврале, после решения проблемы с территорией, которые в настоящий момент не подходят для строительства офисных зданий.

В офисах у "Ливиза" смогут работать две сотни сотрудников, а на Новгородской - около четырех сотен.

Районные комиссии уже одобрили строительство, ожидается решение Смольного.