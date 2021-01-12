За прошлый год Петербург выкупил пару десятков зданий под детсады и школы

В 2020 году Санкт-Петербург приобрел в собственность 19 зданий для социальных объектов. В 2020 году на эти цели потратили 5 млрд руб., в 2021 будет на 3 млрд больше, сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, за прошлый год появились 12 новых детских садов на 1,5 тыс. воспитанников. Также открыты две школы почти для 2,5 тыс. ребят.

Некоторые приобретения были для целей здравоохранения. Так, два здания вошли в комплекс больницы Святителя Луки.

Несколько помещений выкуплены под занятия спортов - например, в ЖК «Северная долина».

Дюжину объектов Петербург получил бесплатно от застройщиков. Это школы, детсады и поликлиники.

Как писал Санкт-Петербург.ру, больше всего город потратил на помещения для детских садов.