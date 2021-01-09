В особняке Кирштерна завершилась реставрация фасада

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Особняк был построен в конце 19 века. Стоимость ремонта, по расчетам на 2017 год, превышала 34 млн руб. Финальная стоимость реставрации здания пока не называлась.

Ремонт затронул и внутреннюю часть здания. Планируется, что туда переедет из соседнего 29-го дома филиал учреждения детского творчества "Измайловский".

Особняк Кирштена на Рижском проспекте, 27 закончили ремонтировать. Со здания сняли строительные леса, сообщают очевидцы в соцсетях.

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