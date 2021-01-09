Петербургские квартиры ремонтировать дороже, чем московские

В Петербурге подорожал ремонт квартир. Горожанам придется заплатить за ремонт на 3,1% больше, чем три месяца назад, сообщили аналитики агентства INFOLine и представители строительных магазинов «Петрович».

В среднем квадратный метр отремонтированного жилья обходится петербуржцам в 6712 руб. Для москвичей цена за квадрат составляет 6034 руб. Эта разница в цене обусловлена ростом расходов на напольные покрытия и сухие строительные смеси в северной столице.

По мнению экспертов, высокий спрос на стройматериалы сохранится весь год, что зависит от темпов строительства, а они в Петербурге растут.

"Невские новости" отмечают, что помимо сухих смесей, подорожали металлические детали для ремонта - например, крепеж.

При этом краска и плитка наоборот подешевели.