Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал на 30%

Стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга выросла почти на 30% — до 126 тыс. руб. Рост расчитан за последние 2,5 года, пишет АБН, напоминая, что в мае 2018 метр стоил 90 тыс.

В Ленинградской области также был рост: с 59 тыс. руб. до 80 тыс. за квадратный метр (26%).

По мнению экспертов, рост продолжится, так как не заметно снижение спроса на жилье в новостройках.

Так, гендиректор агентства недвижимости «ВамКнам» Анна Симашова указала, что для прогнозов с остановкой роста цен или, тем более, их падением попросту нет оснований.

В свою очередь руководитель компании «Только лучшая недвижимость» Алексей Лякин отметил, что и взрывного роста цен не ожидается.