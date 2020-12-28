Подавляющее большинство квартир в новостройках петербуржцы берут в кредит

Около 80% новостроек продаются в ипотечный кредит. За прошедшие десять лет на рынке первичного жилья Петербурга сильно выросло количество таких сделок, свидетельствуют данные консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

В 2010 году в кредит брали 10% покупателей.

При этом из всех оформленных кредитных сделок 90% составляют сделки по программе государственной поддержки.

Средняя ставка по ипотеке для новостроек составляет около 7% (около 13% в 2010 году). При этом приобрести можно квартиру дешевле 12 млн руб.

Программа льготной ипотеки была утверждена в апреле 2020 года. Как писал Санкт-Петербург.ру, программа пользуется популярностью.

