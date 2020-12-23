У Московского парка хотят построить небоскреб в 460 м

Властям Петербурга предлагают построить на месте месте гостиницы «Россия» на площади Чернышевского 460-метровый небоскреб. Комитет по градостроительству и архитектуре обнародовал предложение об изменении предельных параметров разрешенного строительства, чтобы осуществить эту задумку.

Общественные слушания по данному вопросу будут идти до конца года.

Предложение поступило в рамках общественных обсуждений, конкретный автор предложения неизвестен. пишет FlashNord. По мнению источника издания в комитете, предложение будет отклонено, так как высота здания не соответствует высотности в квартале.

Возможными инвесторами проекта СМИ называют структуры, близкие к акционерам гостиничной группы "Каротекст".

Как писал Санкт-Петербург.ру, планы по высотной застройке в центре нашего города, как правило, воспринимаются негативно. Так, возведение «Лахта Центра» в Северной столице вызвало много критики со стороны жителей.