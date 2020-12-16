Депутаты не могут оставить стройку на Карповке в покое

Петербургские депутаты согласовали уже третий за последние месяцы запрос губернатору Александру Беглову по вопросу строительства ЖК на набережной Карповки. Парламентариев насторожило то, что застройщик объявил о старте продаж квартир, но не учел замечания Градсовета, пишет Gazeta SPb.



Запрос депутатов представил, по традиции, спикер Вячеслав Макаров. Он отметил, что запущена продажа квартир. Макаров предположил, что застройщик сам раскупит квартиры, а после придется строить дом "из-за обманутых дольщиков".

Предыдущие два запроса депутаты направили Беглову осенью. Сначала парламентарии протестовали против разрушения построек фабрики Мельцера, на что застройщик ответил о намерении сохранить ценные здания. После депутатов не устроил архитектурный облик будущего ЖК, который в ЗакСе называют «гробом» и «крематорием». После депутаты выяснили, что стройка может повредить метрополитен - участок под застройку якобы находится в зоне влияния перегона «Петроградская – Черная речка».

Отметим, что Петроградская сторона считается вотчиной председателя петербургского парламента.

Строительство ЖК на Карповке, 27 было согласовано еще в 2016 году. Губернатор, отвечая на осенние запросы депутатов с требованием запретить строительство, не нашел оснований для таких действий. Он подчеркнул, что разрешения на строительство были выданы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и при предоставлении необходимых документов.

Как отмечает АБН, мотивы повторяющихся запросов депутатов ЗакСобрания по поводу строительства на Петроградской стороне остаются не до конца понятны, как и повышенное внимание со стороны спикера ЗакСа Вячеслава Макарова к данному объекту недвижимости.