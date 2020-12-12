Дом Крутикова после ремонта отдадут молодым семьям

В Петербурге планируют передать 86 квартир участникам соцпрограммы "Молодежи - доступное жилье". Как сообщили в Смольном, квартиры находятся в пока что ожидающем капремонта "Доме купца Крутикова на 11-й Красноармейской улице.

В доме проведены неотложные противоаварийные работы - ранее здание находилось в плачевном состоянии. 57 квартир были расселены в 2017 году.

На следующем этапе ремонта специалисты усилят фундамент и восстановят несущие конструкции.

Как отметили представители Беглова, дом ожидает перепланировка - вместо пятидесяти с лишним будет 86 квартир. Они достанутся молодым семьям.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", расселение аварийного жилья в Петербурге может занять около десяти лет. Между тем, в августе в северной столице впервые за 12 лет снесли хрущёвку по программе реновации.