Определен объем вводимого жилья в Петербурге до 2030 года

Смольный и Минстрой России подписали соглашение об объемах ввода жилья в Санкт-Петербурге. Речь идет о показателях возведения новых домов в нашем городе до 2030 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко.

По первоначальному плану по нацпроекту «Жильё и городская среда» в Петербурге должно было строиться 5,5 млн кв.метров жилья в год, однако это привело бы к колоссальной нагрузке на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Поэтому было решено снизить норму до 2,5-3,2 млн кв.метров.

Соглашение, подписанное представителями обеих сторон, действует до 31 декабря 2030 года.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", общие затраты из федерального бюджета на национальный проект "Жилье и городская среда" составил около 1 трлн руб.