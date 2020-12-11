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В Сестрорецком санатории воссоздали Лесной корпус

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© Фото: Группа RBI

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Работы провела Группа RBI.

На территории санатория "Сестрорецкий курорт" воссоздано здание Лесного корпуса. Работы провела Группа RBI, сообщил заместитель вице-президента по жилой недвижимости и директор по маркетингу Группы Михаил Гущин.

Он рассказал, что некогда разрушенному Лесному корпусу вернули дореволюционный облик, соответствующий замыслу архитектора Зигфрида Леви. При строительстве, которое велось несколько лет, были использованы современные материалы.

Гущин напомнил, что ранее Группа RBI восстановила несколько исторических зданий в центральной части Санкт-Петербурга. Благодаря выполненным работам в восстановленных зданиях появились новые функциональные объекты. Например, в бывшем газгольдере на Заозёрной улице разместили многоуровневый паркинг, в особняке княгини Голицыной на Шпалерной улице – пресс-центр ТАСС, в гараже Крюммеля на Петроградской стороне – бизнес-центр. В обновленных корпусах на Сестрорецком курорте были созданы загородные лаунж-студии.

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