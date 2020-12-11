Минстрой сообщил о росте цен на жилье в будущем году

Минстрой подсчитал среднюю стоимость жилья в РФ в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

По данным министерства, в следующем году цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 руб. до 49 173 руб.

Самый значительный рост покажет кв. метр жилья в Москве, в Амурской и Сахалинской областях и в Приморском и Хабаровском краях. В этих регионах квадратный метр жилья подорожает с 8 до 9,5 тысячи рублей.

Также в числе существенного роста цен оказалась Ленинградская область, где цены вырастут в пределах 4 тыс. руб. за квадрат.

В одном регионе - Бурятии - жилье станет дешевле, а в более чем 30 регионах останется на прежнем уровне по цене.

Самую дешевую жилую недвижимость можно будет приобрести в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области - кв. метр около 31,5 тыс. руб.

По мнению экспертов, рост цен может привести к разорению многих россиян. Как заявил URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, опасность представляет льготная ипотека, которая может оказаться не такой выгодной, как многие расчитывают, а также отсутствие роста доходов в ближайшие три года.