Участок "Алмаз-Алтея" в Петербурге перешел в собственность группы ЛСР

Участком "Алмаз-Алтея" на улице Красного курсанта теперь будет владеть группа ЛСР. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на пресс-службу организации.

Первоначальная стоимость участка составляла 500 млн руб., однако она выросла до 720 млн.

Пока сделку еще оформляют, так что неизвестно, как будет использователься земля.

Компания "Алмаз-Алтей" продает и другие участки в Петербурге. По данным на февраль текущего года, стоимость участков составляла около 2 млрд руб.