Цены на жилье в новостройках Петербурга побили рекорды

На рынке петербургских новостроек зарегистрирован абсолютный рекорд цен. Об этом сообщают аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

С начала 2020 года цены на квадратные метры в свежеотстроенных домах северной столицы выросли сразу на 25%. Специалисты называют это абсолютным рекордом за все время существования современного рынка недвижимости.

Квадратный метр подрос в цене за ноябрь до 142,9 тыс. руб. Растут в цене и бизнес-недвижимость, и "элитка".

На стоимость, в частности, повлияла льготная ипотека.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", однокомнатные квартиры в хрущёвках и «брежневках» стали к концу осени продаваться дороже на 20-22%.