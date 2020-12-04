Более 300 домов ввели в эксплуатацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге за ноябрь достроили почти 670 тыс. кв. м жилья. В эксплуатацию введены 305 домов, сообщили в комитете по строительству.

Теперь заселиться смогут жильцы в более 14 тыс. квартир.

Лидером по вводу жилья стал Приморский район, на втором месте - Колпинский район.

Также достроены детсады и другие объекты соцзначения.