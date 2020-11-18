Казармы Измайловского полка уйдут с молотка

В Петербурге выставили на продажу часть нежилых помещений в здании бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, продается 50% от всей площади здания.

Бывший дом М.А. Гарновского расположен на Измайловском проспекте, 2А, у метро "Технологический институт".

В бывших казармах можно будет разместить апартаменты, офисы или кафе.

Торги пройдут через месяц, начальная цена – 420 млн рублей.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", в прошлом году ансамбль «Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка» включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.