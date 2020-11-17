Проблемным долгостроям на севере Петербурга нашли инвестора

Инвестор для достройки проблемных жилых комплексов на севере нашего города уже найден. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на встрече с дольщиками ЖК «На Заречной» и «Три апельсина» на стройплощадке, сообщает пресс-служба Смольного.

Указанные объекты начала возводить, однако не завершила компания «Норманн». Дома ждут инвестора уже несколько лет.

Беглов отметил, что механизм завершения строительства разработан, им будет заниматься компания «РСТИ», входящая в число федеральных системообразующих предприятий строительной отрасли.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", долщики указанных ЖК пикетировали Смольный в конце 2019 года. Власти северной столицы обещали решить проблемы дольщиков до 2023 года.