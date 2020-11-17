Квартиры в "хрущевках" подорожали на 20%

Однокомнатные квартиры в петербургских «хрущевках» и «брежневках» подорожалина 20-22% с начала года. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на аналитиков специализированного агентства «Петербургская недвижимость».

По их данным, рост цен на вторичном рынке с начала года отмечается практически по всем типам квартир, но наибольший — на ликвидные однокомнатные и студии.

Эксперты полагают, что у покупателей сохранится повышенный интерес к "вторичке", на которую приходится 55% в общем спросе.

Ранее сообщалось, что объем спроса на апартаменты всех типов в северной столице в третьем квартале, по сравнению с апрелем - июнем, увеличился на 56%. Рост покупательской активности объясняли отложенным спросом и льготными условиями приобретения недвижимости. Рост цен на различные виды апартаментов к осени достиг 12%.