Риелтор: Не стоит ждать падения цен на жилье в Петербурге

За полгода цены на недвижимость в северной столице выросли на рекордные 15% и продолжат рост в будщем году. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала риелтор Полина Будникова.

Она напомнила, что Санкт-Петербург привлекает россиян со всей страны, как и Москва. Приезжие приобретают жилье и, таким образом, спрос рождает предложение. При этом цены продолжат рост, не стоит ждать удешевления после Нового года.

По словам Будниковой, люди, купившие жилье полгода назад, настоящие счастливцы, так как им удалось значительно сэкономить.



Эксперт уточнила, что возможно небольшое замедление роста цен, однако дешеветь квадратные метры не будут.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", спрос на вторичку в нашем городе в третьем квартале 2020 года вырос на 83%. При этом стоимость квадратного метра такого жилья выросла за год более чем на 7% - примерно до 123 тыс. руб.