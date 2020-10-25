В Петербурге решили отложить новую оценку кадастровой недвижимости на годы

Власти Петербурга приняли решение не вводить новую кадастровую оценку недвижимости в 2020 году. Об этом сообщили в администрации губернатора города.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, кадастровую оценку перенесли на несколько лет.

Он отметил, что пандемия коронавируса сильно ударила по всем отраслям экономики, поэтому нужно поддержать бизнес, а не дестабилизировать ситуацию.

Новую кадастровую оценку земельных участков проведут в 2022 году. Оценку других видов недвижимости, включая машиноместа, организуют в 2023 году.

С 2016 года жители северной столицы ежегодно платят налог за свои квартиры и жилые дома, исходя из кадастровой стоимости. Если она будет пересмотрена (читай - повышена), то вырастут и налоги. Пока власти решили оставить кадастровую стоимость на уровне 2018 года.