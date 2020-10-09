На месте "Позитрона" вырастут жилые дома

«Ленстройтрест» приобрел у ОАО «Позитрон» свыше двух гектаров земли на улице Ивана Фомина недалеко от станции метрополитена "Проспект Просвещения". Через два года планируется построить на территории ЖК бизнес-класса общей площадью 30 тыс. кв. метров, пишет "Ъ".

Финансовые детали сделки не разглашаются.

По мнению экспертов, стоимость территории может начинаться от 400 млн рублей и доходить до миллиарда.

Инвестиции в строительство, по мнению аналитиков, будут около 3 млрд рублей.

Завод "Позитрон" занимается выпуском различной техники, приборов, а также дезинфекторов.