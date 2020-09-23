Смольный больше не будет платить за капремонт в жилых домах

Смольный не установил в проект бюджета Петербурга на 2021 год статью о субсидиях фонду капремонта. Деньги на капремонт будут собираться только с горожан, сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

В ходе прошедших нулевых чтений глава жилищного комитета Виктор Борщев заявлял о потребности на капремонт в сумме в 3,5 млрд рублей. Повышенные взносы теперь придется платить петербуржцам.

В этом году взносы на капремонт для жителей домов в Петербурге выросли почти в два раза. Бюджет вынужденно перетасовывали из-за пандемии коронавируса.