Депутаты просят губернатора остановить стройку элитного ЖК на Карповке

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой разобраться с «градостроительной авантюрой» в Петероградском районе.
Речь идет о строительстве жилого комплекса «Meltzer Hall» на набережной реки Карповки, 27А на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Ф.А. Мельцера.
По мнению депутатов, строительство ведется с нарушением закона, ущемляет права граждан, вредит историческому наследию Петербурга, так как нарушается вид города.
Как отмечают народные избранники, ЖК из стекла и бетона "навсегда испортит стройность Каменноостровского проспекта, исказит восприятие набережной реки Карповки".
Возвести дома на Карповке собирается компания «Петроцентр», которую до лета 2020 года контролировал шведский холдинг Bonava. ЖК находится на стадии подготовительных работ.