Беглов велел решить проблему дольщиков в течение двух лет

Проблема дольщиков полностью будет решена в течение 1,5-2 лет. Об этом, как передает пресс-служба Смольного, заявил Александр Беглов.

По его словам, проблема долгостроев в Санкт-Петербурге решается последовательно. За 2019 год было введено в эксплуатацию 29 проблемных домов, в 2020-м - уже 16.

Губернатор подытожил, что за семь месяцев текущего года в Петербурге было введено свыше 900 тыс. кв. м жилья. Этот показатель почти на 15% превышает прошлогодний.

Впрочем, по планам Смольного, до конца года будут сданы более 3 млн кв. м жилья и 60 социальных объектов. По плану на четыре года, в Петербурге возведут и сдадут еще 180 соцобъектов.

К началу учебного года-2020 открылись 9 новых школ, 22 детсадика, указал Беглов.