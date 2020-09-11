Группа ЛСР купила часть насыпи Васильевского острова под ЖК

Почти в 3 млрд рублей обошлось девелоперской группе ЛСР право на создание и застройку северной части намыва Васильевского острова.

Как сообщили в пресс-службе ЛСР, группа приобрела 143 га.

По планам компании, здесь будет возведен почти миллион квадратных метров недвижимости, включая 700 тыс. кв. метров жилья, а остальное - общественно-деловых объектов и встроенных помещений.

Намыв будет завершен к 2034 году.

ЛСР занимается возведением ЖК «Морская набережная» на западной части намыва Васильевского острова.

Как пишут "Невские новости", жители новостроек на намывных территориях Васильевского острова уже жаловались на отсутствие дорог и нехватку социальных объектов.