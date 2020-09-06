"Вторичка" в Петербурге подросла в цене

Средняя стоимость вторичной недвижимости в городах с населением свыше 1 млн на начало сентября составила 79,7 тыс. руб. за кв.м, рост за месяц составил полтора процента. Впервые с начала года рост был зафиксирован во всех самых крупных городах страны, пишет "Ъ" со ссылкой на ЦИАН.

Самым заметным стал рост на три процента цен на жилье в Омске, до 51,9 тыс. руб. за кв.м. На втором месте — Пермь, там квартиры выросли в цене в среднем на 2,8 процента, до 63,6 тыс. руб. за кв.м.

В Петербурге рост составил 0,3%, за год - почти на три процента. Средняя стоимость предложения в городе — 126-128 тыс. руб.



По итогам прошлого года Петербург опустился с 4 на 6 место в рейтинге городов с самым активным ростом цен на жилье.