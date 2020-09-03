Цены на квартиры в новостройках побили рекорд

В Санкт-Петербурге произошел рекордный скачок цен на квартиры в новостройках. С начала 2020 года стоимость первичного жилья выросла на 12,5% до 129,9 тысяч руб. за квадратный метр, передает "Ъ".

С конца июля цены в классе масс-маркет выросли на 4,3%. Масс-маркет в пригородной зоне подорожал на 9,8%. При этом стоимость бизнес-класса выросла на 8,4 процента до 198,6 тысяч рублей за "квадрат". Элитное жилье показало рост на 5,7% до 382,1 тысячи рублей.

Как отметили эксперты, причины роста цен - сокращение предложения и рост спроса.