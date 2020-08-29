Фабрику возле "Московских ворот" переделают в лофт-квартал

Бывшую фабрику "Скороход" в Петербурге хотят перестроить в лофт-квартал, избегая сноса объектов. "Охта групп" презентовала проект пешеходного квартала с ТЦ, офисами и жилыми апартаментами, стоимостью около 5 млрд рублей. Планируется достроить кластер до 2027 года.

В центре проекта - ратушная площадь с водонапорной башней. В целом фабрика уже содержит и "главную улицу", и "центральную площадь". Проектировщики и архитекторы отметили, что в проекте перестройки - лишь штрихи, которые помогут улучшить логистику внутри кластера, а также функционал зданий.

По данным гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, подобного проекта в Петербурге ранее не было, передает РБК.

И хотя пандемия коронавируса немного остудила отрасль недвижимости, ожидается, что к лету 2022 года инвесторы вновь захотят вкладывать в проекты, подобные лофт-кластерам.