Деревянную дачу в Сестрорецке восстановят по городской программе

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» объявило торги в рамках программы «Рубль за метр» по восстановлению дачи.

В Смольном отметили, что деревянный дом был построен в начале прошлого века. В настоящее время он заброшен - использовать здание нельзя из-за плохого состояния.

Начальная ставка аукциона - 304 тыс. руб. в месяц. Договор сроком на 49 лет, однако плата будет взиматься только до момента восстановления памятника (не более семи месяцев). Далее аренда составит 1 руб. за метр.