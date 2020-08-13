Жилье в центре подорожало на 24%

Средний бюджет покупки жилья в новостройках в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и частично Выборгском и Василеостровском районах вырос на 24%. Как говорится в исследовании группы «Эталон», теперь сумма составляет около 10,8 млн руб.

С января 2020 года по июль совершено примерно 1,6 тыс. сделок с жильем в новостройках в исторических районах, это на 44% ниже, чем в прошлом году.

Самые дорогие предложения находятся в Петроградском районе, некоторые апартаменты стоят около миллиарда рублей. А самые доступные - в Выборгском районе, у станций "Фрунзенская" и "Балтийская" (около 4,5 млн рублей).

Эксперты уточняют, что стоимость жилья на первичном рынке будет расти.