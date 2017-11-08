Вместо салона Vertu на Невском проспекте откроется пекарня

На углу Невского проспекта и набережной реки Мойки на месте салона Vertu откроется пекарня «Булочная Ф. Вольчека». Об этом 8 ноября сообщили в консталтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

Вместе с пекарней откроется кофейня сети «Кофеварим». Они займут 72 кв. м.

В целом, по данным Knight Frank, операторы общественного питания занимают 33% помещений на Невском проспекте. Средняя арендная ставка за один кв. м составляет от шести до 15 тыс. рублей в месяц.