Шесть помещений «Красного треугольника» выставят на торги

Шесть помещений завода «Красный треугольник» выставят на торги. Об этом 8 ноября сообщил Фонд имущества Петербурга.

Аукцион пройдет в январе 2018 года. На нем выставят шесть лотов, предназначенных для аренды.

Объекты – это шесть административных помещений, общая площадь которых достигает 6 тыс. кв. м. Начальная арендная ставка за один квадратный метр составляет 147-230 рублей.

«Красный треугольник» занимает 34 га земли между Старо-Петергофским проспектом, Обводным каналом, улицами Розенштейна и Ивана Черных. Завод признали банкротом в 2002 году, сейчас большая часть его территории пустует. В октябре там был пожар.

К созданию новой концепции территории «Красного треугольника» привлекли архитектурное бюро «Герасимов и партнеры», а также Институт урбанистики ИТМО. Здесь планируют сделать общественное пространство с парком развлечений, гостиницей, кинотеатрами и учебными заведениями.