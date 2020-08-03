Первый взнос по льготной ипотеке уменьшен на 5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

Напомним, о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% в рамках поддержки застройщиков во время пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин еще в апреле. Программа действует до 1 ноября и распространяется на новостройки. Ранее первый взнос по таким программам составлял 20%. В июне были повышены лимиты на сумму кредита - в Москве, Петербурге и областях они составили 12 млн рублей.

На данный момент программа обеспечивает 30-50% спроса на ипотеку.