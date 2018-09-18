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ВТБ и ГК ПИК заключили крупнейшую сделку в России в рамках 214-ФЗ

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10 Октября 2018, 12:58

Банк ВТБ и Группа Компаний ПИК подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК Дмитровский Парк с использованием счетов эскроу. В рамках сделки девелоперу открыта кредитная линия на общую сумму 19,9 млрд рублей.

Для реализации данного проекта банк и девелопер разработали уникальное интегрированное IT-решение, в рамках которого система интеллектуального мониторинга  позволяет в онлайн режиме контролировать использование кредитных средств и процесс реализации проекта вплоть до конкретной задачи. При этом обмен информацией и всеми необходимыми подтверждающими документами, требуемыми законодательством в рамках 214-ФЗ, осуществляется автоматически.

Для покупателей квартир был разработан отдельный сервис, который позволяет быстро и комфортно оформить сделку по покупке жилья. Клиенту-физическому лицу для открытия счета эскроу нужно предъявить только паспорт и договор долевого участия. Застройщик получит доступ к средствам дольщика только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности. Тем самым деньги покупателя надежно защищены.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Банк ВТБ и ГК ПИК, учтя все изменения в строительном законодательстве, разработали удобную и быструю схему взаимодействия для всех сторон. Сделка с крупнейшим российским девелопером ГК ПИК позволит компании и дольщикам использовать все преимущества новой схемы проектного финансирования в рамках нововведений в законе 214-ФЗ».

«Наш клиентский сервис позволяет в присутствии покупателя в течение нескольких минут открыть счет эскроу. Это комфортная система как для клиентов, так и для партнеров банка. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками пройдет максимально эффективно», - подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Новый формат взаимодействия позволит полностью исключить бумажный документооборот. IT-платформа, разработанная ГК ПИК и ВТБ позволит банку получить доступ к информации о продажах, финансировании и ходе строительства в режиме онлайн. Это значительно упрощает и удешевляет процесс», - отметил президент ГК ПИК Сергей Гордеев.

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