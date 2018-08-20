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Группа ВТБ обеспечила переводы через приложение Samsung Pay

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06 Сентября 2018, 15:05

Группа ВТБ обеспечила реализацию проекта денежных переводов на базе технологии токенизации с помощью приложения Samsung Pay. Сервис, запущенный при поддержке процессинговой компании «Мультикарта», доступен пользователям смартфонов Samsung в России.

Сервис денежных переводов позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить деньги с одной карты на другую по номеру телефона в любое время и в любом месте. Операции списания и зачисления денежных средств по картам Mastercard и Visa осуществляются банком ВТБ и процессинговой компанией «Мультикарта».

Провести транзакцию можно в разделе «Денежные переводы» в главном меню приложения Samsung Pay, а также по токену любой карты российского банка, добавленной в приложение. Отправителю достаточно указать лишь номер телефона получателя, выбрав его из списка контактов адресной книги в смартфоне или набрав вручную. Принять перевод можно в течение пяти дней,  даже если клиент не является пользователем Samsung Pay.

«Бесконтактные платежи показали огромный рост за последние два года. Уже более  трети всех покупок приходится на этот сервис. Отрадно, что именно  Россия стала первой страной в мире, где запущен новый цифровой сервис – безналичные переводы с применением технологии токенизации. ВТБ стал первым в мире банком-эквайером, поддерживающим технологию токенизированных переводов. Возможность переводов с помощью Samsung Pay несомненно будет популярна у пользователей  за счет удобства,  безопасности и  цены», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

«Основным приоритетом компании Samsung является удовлетворенность обладателей наших устройств, мы постоянно стремимся предоставить максимально удобный, безопасный и инновационный функционал, позволяющий нашим пользователям добиваться большего, открывающий новые сценарии использования нашей продукции. Благодаря партнерству с платежными системами, банками, финансово-кредитными организациями и операторами связи мы имеем возможность обеспечить пользователям Samsung Pay лучший клиентский опыт. Мы гордимся тем, что сервис впервые запускается именно в России  - стране, занимающей лидирующие позиции по активности использования Samsung Pay», - отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

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