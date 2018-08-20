Музей-заповедник «Петергоф» отреставрировал Церковный павильон при финансовой поддержке ВТБ
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3 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие Церковного павильона Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме.
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