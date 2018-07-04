ВТБ предлагает малому бизнесу предодобренные кредиты по программе «В один клик»
Темы дня
ВТБ расширяет возможности получения предодобренных кредитов в рамках программы «В один клик», доступной в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн».
Все новости рубрики
- ВТБ обновил функционал сайтаВТБ улучшил функционал сайта www.vtb.ru. Посетителям ресурса доступны новые возможности по конвертации валют, выбору и приобретению монет из драгметаллов, запущен сервис автоматического формирования местоположения банкоматов и отделений с использованием Яндекс.Карт. Также добавлен раздел со специальными предложениями от партнеров банка.
- «Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG«Мультикарта» ВТБ стала победителем премии Frank RG Banking Reward Award 2018 в номинации «Звезда Frank RG Reward – программа высшего класса». Награда присуждена агентством Frank Research Group – ведущей исследовательской компанией в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.
- Клиенты ВТБ перевели по номеру телефона 35 млрд рублей За первое полугодие 2018 г. пользователи ВТБ-Онлайн совершили более 4,5 млн денежных переводов по номеру телефона без ввода полных реквизитов счета получателя.
- Число бедных россиян сократилось впервые с 2012 годаНесмотря на это, ниже прожиточного минимума получают больше 10% жителей страны.
- Фальшивомонетчики впервые подделали двухтысячные купюрыВо втором квартале 2018 года в России сделали сразу 16 поддельных банкнот.
- 26 июля 2018, 21:27
- Девять змей приехали в Петербург из Белоруссии вместе с пассажирамиВодитель автобуса признался, что вез пресмыкающихся за вознаграждение.
- 26 июля 2018, 16:08
- Прокуратура нашла в детском лагере «Мечта» антисанитарию и неисправную пожарную сигнализациюНа плохие условия в лагере пожаловались родители детей, но руководство «Мечты» отрицало все обвинения.
|
следующая
- В 1 полугодии клиенты ВТБ МС приобрели 4 тысячи полисов ДМСЗа первое полугодие 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала почти 4 тысячи полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).
- Клиенты ВТБ Страхование приобрели больше 260 тысяч полисов для защиты недвижимостиПорядка 33% продаж пришлось на страхование недвижимости при ипотеке.
- Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ruВТБ и компания ЦИАН запустили совместный проект по выбору объектов недвижимости и их приобретению с использованием кредитных средств. На сайте cian.ru пользователи могут подобрать соответствующую ипотечную программу и рассчитать свой платеж. По оценке банка, охват нового сервиса достигнет 11 млн уникальных пользователей.
- Названы самые дорогие для жизни города мираПетербург расположился на 51 месте из 77 пунктов рейтинга.
- ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнесаВТБ запускает новую акцию «Залоговые каникулы» с упрощенными требованиями по объему залогового обеспечения для малого бизнеса.
- Граффити с Цоем на Петроградке закрасили по ошибке чиновников (ФОТО)Портрет лидера группы «Кино» стал очередной жертвой обращения на портале «Наш Санкт-Петербург».
- Шнуров-младший устроился на работу продавцом книгМолодой Аполлон работает в книжном магазине Главного штаба Эрмитажа.
|
|
следующая
- 09:52
- Мастер-класс по фотошопу: как чиновники Петербурга кладут асфальт, красят двери и вырезают урны
Лучшее в Петербурге
Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге
Смотр кораблей и вертолетов, концерт на Дворцовой и множество других мероприятий, посвященных морякам, – в афише «Санкт-Петербург.ру».
В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии
Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.
Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга
«Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.
Как это сделанонаписать письмо
Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине
«Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.
Проверено на себе
«Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь
Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».