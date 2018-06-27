  • 13 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 15:19 62.2282  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 15:19 72.3993  
Нефть($) 13.07.2018 74.24 0.20
Нефть(p) 13.07.2018 4628.35 -11.59

Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ru

Темы дня

13 Июля 2018, 13:25

ВТБ и компания ЦИАН запустили совместный проект по выбору объектов недвижимости и их приобретению с использованием кредитных средств. На сайте cian.ru пользователи могут подобрать соответствующую ипотечную программу и рассчитать свой платеж. По оценке банка, охват нового сервиса достигнет 11 млн уникальных пользователей.

Банк разработал наиболее удобные форматы для выбора ипотечных программ. С каждым из них пользователь сайта может взаимодействовать на разных этапах принятия решения - покупка недвижимости или подбор необходимого кредита. Например, в специальном калькуляторе (в рамках заданных параметров: стоимость жилья, сумма первого взноса, срок погашения кредита) можно рассчитать ежемесячный платеж, после чего приступить к оформлению заявки на сайте vtb.ru.

 

Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо на главной странице cian.ru перейти в раздел «Ипотека». Желающим ознакомиться с условиями и программами на сайте банка нужно кликнуть на логотип ВТБ. Клиентам, которые уже определились со стоимостью недвижимости и размером первоначального взноса,  необходимо указать эти параметры в соответствующих полях и перейти к  выбору ипотечных программ на сайте ЦИАНа.

 

Пользователь может выбрать следующие ипотечные программы:

·                 Больше метров – меньше ставка (ставка снижена на квартиры площадью более 65 кв.м).

·                 Победа над формальностями (оформление ипотечного кредита по двум документам).

·                 Кредиты на новостройки и вторичное жилье.

·                 Ипотека с государственной поддержкой (программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 г. родился второй и/или третий ребенок).

 

За первое полугодие 2018 г. через сайт банка было оформлено 17% всех выдач ипотечных кредитов на общую сумму 41,5 млрд рублей.

 

Иван Пятков, старший вице-президент – руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, отметил: «Запуск совместного проекта позволит посетителям портала ЦИАН за считанные минуты подобрать нужный вариант недвижимости, выбрать оптимальную ипотечную программу банка ВТБ, рассчитать размер платежа и быть полностью уверенным в предстоящей ипотечной сделке. Мы рассматриваем компанию ЦИАН как стратегического партнера в развитии цифрового ипотечного бизнеса и планируем расширять форматы нашего сотрудничества».

 

Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН: «Мы постоянно расширяем и совершенствуем функционал сайта cian.ru. Сейчас не нужно ходить в банковские офисы, искать разрозненную информацию на сайтах застройщиков – всё можно сделать в одном месте: выбрать квартиру, подобрать ипотечную программу, уточнить все детали на сайте банка, перейдя по гиперссылке. Мы рады сотрудничеству с ВТБ – одним из крупнейших банков страны, это повысит доверие наших пользователей».

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Яблочный дух: топ-5 заведений Петербурга, где наливают освежающий сидр

    «Санкт-Петербург» изучил, где в Северной столице подают самый вкусный яблочный напиток.

    читать далее →

    Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

    Роспотребнадзор запретил купаться в Северной столице, поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел несколько озер, где официально разрешено принимать водные процедуры.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram