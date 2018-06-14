Банк ВТБ выдаст карты пенсионерам Новгородской области

ВТБ и отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новгородской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предоставляет возможность жителям региона получать пенсии на карты банка.

В качестве карты для перечисления пенсии ВТБ предлагает «Мультикарту». Продукт позволяет бесплатно снимать денежные средства в любых банкоматах на территории России, получать до 6% годовых на остаток по счету, до 15% кэшбэк за покупки. Кроме того, «Мультикарта» предоставляет возможность увеличить на 0,5-1,5 пп ставку по накопительному счету.

Чтобы начать получать пенсию на счет в ВТБ, нужно оформить «Мультикарту» в любом розничном отделении банка. Заказать продукт также можно на сайте vtb.ru. После получения карты необходимо написать в Пенсионный фонд заявление о перечислении выплат на счет в ВТБ.

Обслуживание «Мультикарты» при поступлении на нее пенсии является бесплатным. Также без комиссии клиентам доступны sms – информирование и система ВТБ-Онлайн.