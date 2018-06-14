ВТБ поддерживает дорожную компанию в Республике Коми

В рамках него компании открыты кредитные линии на общую сумму 200 млн рублей и заключено генеральное соглашение на выдачу банковских гарантий в объеме 250 млн рублей. Заемные средства предоставляются для обеспечения заявок на участие в аукционах и пополнения оборотных средств для реализации подрядных контрактов.

Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в г. Кирове Юрий Кокорев отметил: «Помимо предоставления кредитно-гарантийных продуктов мы также начали сотрудничество в области расчетно-кассового обслуживания. Надеемся на дальнейшее расширение нашего взаимодействия и уверены, что поддержка ВТБ послужит дальнейшему укреплению рыночных позиций компании».