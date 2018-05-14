Банк ВТБ и правительство Республики Карелия заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на взаимодействие банка и правительства республики в реализации приоритетных региональных проектов и инвестиционных программ, а также обеспечение населения и организаций широким спектром высококачественных банковских услуг.

Одно из направлений сотрудничества сторон - реализация и развитие программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. По словам Дениса Бортникова, данная сфера является одной из ключевых для ВТБ. Поддержкой банка уже пользуется около 2 300 предприятий региона. Кредитно-документарный портфель банка в Карелии в этом сегменте на 1 апреля текущего года превысил 4,5 млрд рублей, а объем выданных за 1 квартал 2018 года кредитов составил порядка 500 млн рублей.



Заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ в республике Карелии активно участвует в реализации проектов различных отраслей экономики - торговли, сельского хозяйства, промышленности. Наш опыт и имеющиеся ресурсы позволяют нам быть надежным партнером для бизнес-сообщества. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества с правительством республики и позволит расширить возможности по реализации приоритетных региональных проектов».

«Мы рассчитываем на то, что подписание соглашения послужит толчком к дальнейшему развитию сети банка на территории нашего региона и повысит доступность банковских услуг для жителей республики», - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.