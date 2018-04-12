ВТБ укрепляет сотрудничество с Калининградской областью

В ходе встречи обсуждались основные вопросы взаимодействия банка и правительства региона, поддержка приоритетных проектов, развитие социальной сферы, а также укрепление сотрудничества с бизнес-сообществом.

«Калининградская область – регион с высоким потенциалом роста, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. За прошедший 2017 год объем кредитно-документарного портфеля ВТБ в регионе в этом сегменте увеличился на 47%, а за первый квартал этого года – на 15%. Поддержку банка получают предприятия самых различных отраслей - пищевой промышленности и сельского хозяйства, торговли, транспорта, строительства. И мы нацелены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Правительством Калининградской области в работе по укреплению и развитию экономики региона», – прокомментировал итоги рабочей встречи Денис Бортников.

Власти региона рассчитывают на интерес ВТБ также к проектам в сфере информационных технологий и другим высокотехнологичным направлениям, развитие которых активно стимулируется в регионе.

«Мы развиваем стратегическое партнерство с ВТБ. Полагаю, что многолетний опыт нашего взаимодействия является весомым дополнительным аргументом для бизнеса, заинтересованного в эффективности и долгосрочности банковской поддержки. Это те условия, которые необходимы инвесторам, в том числе тем, которые приходят в наш регион под новые преференции и льготы Особой экономической зоны Калининградской области», - отметил глава Калининградской области Антон Алиханов.